Roma

Dopo le polemiche degli ultimi giorni

I leader di maggioranza riuniti alla Camera hanno chiuso l’intesa sul nome di Sergio Mattarella per il Quirinale.

Renzi. “Mantenere Mattarella al Quirinale e Draghi a Chigi è l’unico modo per lasciare l’Italia al riparo dalle strampalate follie e dalla mancanza di regia politica.

Mattarella e Draghi sono due scelte eccellenti, due nomi che garantiscono le Istituzioni. Viva l’Italia”. Così su Facebook il leader di Italia viva, Matteo Renzi.

Berlusconi. “Lunga e affettuosa telefonata tra il presidente Silvio Berlusconi e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il presidente Berlusconi ha assicurato al presidente Mattarella il sostegno di Forza Italia per la sua rielezione”. Lo rende noto l’ufficio stampa del presidente di FI.

Letta. Uno striscione sul portone di un palazzo nel centro di Roma che recita: “Grazie presidente Mattarella”. A immortalarlo in una foto è il segretario del Pd, Enrico Letta che ha condiviso lo scatto su Twitter.

La Russa. “Io sono un modestissimo avvocato ma ho studiato un pochino: i padri costituenti quando hanno scelto la durata di sette anni del capo dello Stato, nello spirito della Coatituzione, hanno indicato che l’ipotesi della rielezione del presidente della Repubblica non è rara, ma rarissima e inoltre dovrebbe, aggiungo io, avvenire alla prima votazione con larghissima maggioranza, per esempio in caso di guerra”. Così il senatore e vice presidente del Senato di FdI Ignazio La Russa commentando l’esito del vertice di maggioranza. “Questo indica che meglio o altro non sanno fare” e lo fanno “per stato di necessità e non per scelta. Così si tocca il fondo con tutto il rispetto dovuto alla persona di Sergio Mattarella”, ha aggiunto. (AGI)

Sabato, 29 gennaio 2022

