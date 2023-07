Quindicenne ucciso mentre era in bici, in gravi condizioni l’amica

L’ennesima intollerabile tragedia. A Garbagnate, vicino Milano, la scorsa notte un quindicenne è stato travolto e ucciso da un 32enne rumeno alla guida di un furgoncino bianco. L’uomo, che andava a folle velocità , ha investito la giovanissima vittima e la sua amica mentre erano in bicicletta. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare, mentre la ragazza è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Niguarda in prognosi riservata. I medici hanno già effettuato un delicato intervento sulla giovane, che ha riportato diverse fratture e un serio trauma cranico.

Il 32enne alla guida del furgone è risultato positivo all’alcoltest ed era senza patente. In questo momento si trova nel carcere milanese di San Vittore con l’accusa di omicidio stradale. Dopo l’incidente l’uomo si è fermato per prestare soccorso e sono in corso tutte le indagini per verificare l’esatta dinamica dei fatti.

Le vittime della strada, ed in particolare i ciclisti , sono in preoccupante aumento. L’ Associazione Amici e Sostenitori della Polizia Stradale, dal 1 gennaio al 9 luglio 2023 ha contato purtroppo già 86 morti.