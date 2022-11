Dopo gli episodi del parco di via Talete e di via Is Mirrionis, entrambi nell’ultima settimana, ancora un inquietante episodio che vede protagonista una giovanissima. L’ipotesi che si tratti di un molestatore seriale è al vaglio degli inquirenti, ma non si esclude che possa trattarsi di più persone.

A quel punto, la 15enne, per lunghi minuti rimasta talmente sotto choc da restare paralizzata, è corsa via ed è riuscita a sfuggire al molestatore.

Secondo quello che racconta la ragazza, sabato pomeriggio mentre passava da piazza Giovanni le si è avvicinato un uomo. Ha iniziato a fare non richiesti e non graditi apprezzamenti, finché è passato dalle parole ai fatti, palpeggiandola e facendola precipitare nel terrore, e proponendole di seguirlo: “Ho una stanza nell’albergo qua vicino, seguimi”, le ha detto.

Ancora un molestatore in azione a Cagliari, ancora ragazzine le sue vittime. Questa volta è successo nella centrale piazza Giovanni, sabato pomeriggio. Vittima delle mire del maniaco, una ragazzina di 15 anni che è riuscita a fuggire dopo essere rimasta impietrita e terrorizzata tanto da non essere riuscita a memorizzare il volto di quell’uomo.

