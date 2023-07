Quest’estate nei fine settimana si fa notte al Museo civico di Cabras

Cabras

Fino al 30 settembre orario continuato, 10-23. Visite e tour guidati a Mont’e Prama

Novità al Museo civico “Giovanni Marongiu” di Cabras: da oggi e fino al 30 settembre, il museo apre le porte ai visitatori dal venerdì alla domenica anche la sera, con orario continuato dalle 10 alle 23.

Si tratta di un esperimento, come ha spiegato Anthony Muroni, presidente della Fondazione Mont’e Prama, per provare a capire se in un’area come quella del Sinis così frequentata dai vacanzieri, specialmente nel periodo estivo, l’apertura notturna possa aiutare la fruibilità dei siti culturali.

Il sito archeologico di Mont’e Prama sarà aperto al pubblico la mattina, dal venerdì alla domenica, dalle 9 alle 12,30. Visite guidate ogni ora, nei seguenti orari: 9,15, 10,15 e 11,15.

Dal lunedì al giovedì, invece, apertura la sera dalle 17 alle 20, con due turni per le visite guidate: una alle 17,15 e l’altra alle 18,30.

Venerdì, 14 luglio 2023