L’avvocato sassarese Franco Luigi Satta, già pretore a Oristano negli anni ’70, è stato il testimone della vita frenetica di Pietrino Riccio, ricordando di aver dovuto fissare ripetutamente udienze interamente dedicate alle cause da lui patrocinate per essere certo della sua presenza ed evitare rinvii dovuti agli impegni concomitanti.

A Marco Franceschi, che nello scorso aprile aveva pubblicato on line una sua ricerca degli atti parlamentari, è stato affidato il compito di ripercorrere la vita di Riccio quale deputato, illustrando le proposte di legge che ha avuto modo di elaborare e presentare quale primo firmatario: fra queste alcune rivoluzionarie ipotesi di modifica dell’ordinamento giudiziario (compresa un’antesignana idea di responsabilità civile dei giudici) e del sistema tributario (prevedendo di tassare in Italia i proventi delle società multinazionali), oltre alla legge istitutiva della IV provincia, che ha coronato 20 anni di battaglie politiche del territorio dell’oristanese.

Il prestigioso legale oristanese, sottratto alla famiglia e alla sua professione nel 1975, mentre era in carica quale deputato al Parlamento per la Democrazia Cristiana, nella sua breve vita ha dato prova di grandi capacità che sono state tratteggiate dai tanti relatori succedutisi sul podio del teatro Garau.

