Quattro pazienti ammalati di Covid morti in tre giorni nel pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Oristano nell’attesa di essere smistati in altri ospedali della Sardegna. E il neo direttore della Asll di Oristano, Angelo Maria Serusi, dice basta ai ricoveri in un ospedale, come quello di Oristano, non attrezzato a gestire pazienti che abbiano contratto il virus. La vicenda è di quelle destinate a fare rumore, sicuramente anche oltre i confini della Sardegna. Anche perché, nei giorni precedenti, il ricovero per alcuni pazienti sicuramente positivi al Covid era stato accettato.

“Non siamo attrezzati per gestire i pazienti malati di Covid, nei giorni scorsi li abbiamo accettati pur di non lasciarli in pronto soccorso, ma non possiamo fornire loro le cure adeguate”. Una volta arrivati all’ospedale di Oristano i pazienti vengono dunque smistati in altri presidi della Sardegna, di solito a Cagliari per la vicinanza e la maggiore disponibilità di posti letto. Sempre che l’attesa non diventi loro fatale, come nel caso dei 4 pazienti morti in pronto soccorso.

