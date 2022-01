Oristano

Gli annunci sono stati pubblicati su Sardegna Lavoro

Quattro offerte di lavoro a tempo determinato a Milis, Abbasanta e Norbello sono segnalate dall’Aspal. Per candidarsi è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio centro per l’impiego di iscrizione.

Impresa operante nel settore costruzioni attiva a Milis ricerca un conducente di escavatrice meccanica con esperienza, in possesso di regolare patente per macchine escavatrici e patente superiore C. Si richiede disponibilità ad effettuare trasferte in tutto il territorio regionale.

L’azienda offre un iniziale contratto full time della durata di tre mesi, con possibilità di stabilizzazione. L’annuncio ha validità sino al 14 febbraio.

Un’azienda operante ad Abbasanta nel settore della ristorazione collettiva cerca un addetto non qualificato nei servizi di ristorazione con esperienza nel settore. La figura ricercata si dovrà occupare del lavaggio delle stoviglie e del pentolame, della pulizia degli ambienti di lavoro e delle attrezzature. Si prevede un orario dalle 12 alle 15 e dalle 18 alle 20 dal lunedì al venerdì. L’annuncio ha validità sino al 21 gennaio.

A Norbello un’azienda del settore della ristorazione collettiva cerca un addetto al servizio mensa con esperienza nel settore. La figura ricercata si dovrà occupare della consegna e della somministrazione dei pasti. Inoltre si dovrà occupare delle pulizia e del riordino dei locali degli impianti e delle attrezzature. Si prevede un orario dalle 12 alle 15, dal lunedì al venerdì. Si offre un contratto iniziale di un mese, con possibilità di proroga e trasformazione a tempo indeterminato. L’annuncio ha validità sino al 21 gennaio.

La stessa azienda cerca anche un cuoco con esperienza nel settore. La figura ricercata si dovrà occupare della preparazione dei pasti, ordine delle merci, della cura e conservazione degli alimenti, inoltre dovrà sovraintendere all’igiene dei luoghi di lavoro e delle attrezzature.

All’occorrenza si dovrà anche occupare della distribuzione e somministrazione dei pasti. Si prevede un orario di 20 ore alla settimana, dalle 10.30 alle 14.30, dal lunedì al venerdì. Anche in questo caso l’annuncio ha validità sino al 21 gennaio.

Venerdì, 14 gennaio 2022

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.