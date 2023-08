Quattro nuovi medici di base in provincia di Oristano, ma 25 mila persone non ne hanno ancora uno

Oristano

Ecco chi arriva e chi va in pensione

In provincia di Oristano aprono in questi giorni i loro ambulatori quattro nuovi medici di famiglia che hanno ottenuto una convenzione come titolari in tre diversi ambiti.

Due di loro sono stati nominati nell’ambito che comprende i comuni di Oristano, Palmas Arborea e Santa Giusta. Una bella notizia, se non fosse che ancora almeno 5000 residenti sono destinati a rimanere senza medico di base.

I nuovi medici sono il dottor Pierfrancesco Simbula e il dottor Aldo Riani. Per poterli scegliere gli interessati devono rivolgersi all’apposito ufficio della Asl in Via Carducci – già preso d’assalto da qualche giorno – oppure alle farmacie abilitate.

I due nuovi professionisti sono tra i soli quattro che hanno risposto all’ultimo bando per la copertura di 59 ambiti del servizio di assistenza di base in provincia di Oristano rimasti ancora scoperti nell’anno scorso.

Allo stesso bando hanno risposto anche il dottor Costantino Todaro, che ha già aperto il suo ambulatorio nell’ambito che comprende i comuni di Cuglieri, Flussio, Magomadas, Modolo, Sagama, Scano di Montiferro, Sennariolo, Suni, Tinnura e Tresnuraghes; e la dottoressa Magnolia Murgia, confermata nell’ambito che comprende i comuni di Arborea, Marrubiu, San Nicolò Arcidano e Uras, dove già aveva un incarico di sostituzione.

L’arrivo dei nuovi medici di base servirà a mitigare ma non certo a risolvere il grave problema della continua chiusura di ambulatori di medicina generale. Sono al momento circa venticinquemila i pazienti della provincia che non possono farvi riferimento, dei quali almeno 5000 nel solo ambito di Oristano, dove, alle vecchie scoperture, si sono aggiunte nelle scorse settimane quelle legate al trasferimento a Cagliari della dottoressa Giuseppina Marongiu e il pensionamento del dottor Francesco Muscas. Mentre già dal mese di ottobre resterà chiuso l’ambulatorio di Via Marenzio della dottoressa Antonina Zucca.

Proprio quest’ultima ha comunicato il suo imminente pensionamento con un affettuoso messaggio ai pazienti che però non ha evitato di preoccuparli. “Non mi pare corretto apprendere in questo modo di non avere più la dottoressa di cui tanto mi fido e ho bisogno – lamenta un paziente – mi domando perché la Asl che di certo ha tutti i nostri recapiti non si preoccupi di informarci con un congro anticipo della chiusura degli ambulatori a cui facciamo riferimento e sopratutto di fornirci le indicazioni necessarie a far fronte alle nostre esigenze di assistenza di base, in assenza del nostro vecchio medico”.

Nell’ambito di Oristano non è stato istituito alcun Ascot, uno degli ambulatori sperimentali attivati, invece, i diversi centri della provincia, e così anche solo per una ricetta o una prescrizione, ai pazienti rimasti senza medico non resta che fare la fila davanti agli ambulatori di guardia medica o sperare nella cortesia di un medico che non è il proprio.

Inevitabile anche l’affollamento dei Pronto Soccorso degli ospedali della provincia, nonostante i continui appelli diffusi dalla Asl perchè si eviti di farci ricorso per esigenze di poco conto.

Domenica, 20 agosto 2023