Quattro Licei per l’offerta formativa dell’Istituto Benedetto Croce

Nuovi progetti internazionali al Linguistico e al Musicale

Un servizio dedicato di colloqui individuali e visite guidate on-line all’Istituto superiore Benedetto Croce di Oristano, che si propone agli studenti delle terze classi delle scuole medie con le sue interessanti opportunità formative per il prossimo anno scolastico. Nel caseggiato di viale Diaz operano quattro licei: il Liceo linguistico, il Liceo musicale, il Liceo delle scienze umane e il Liceo economico sociale. Il corso Linguistico Esabac, incardinato nel Liceo linguistico, offre agli studenti che al termine del biennio raggiungono un livello di lingua francese prossimo al B1, di proseguire nel triennio con la sperimentazione Esabac e di conseguire al termine del corso il doppio diploma, sia il diploma del Liceo linguistico che il Baccalauréat francese; Il Liceo linguistico, inoltre, offre a tutti i ragazzi la possibilità di acquisire le certificazioni in lingua straniera. Vengono attivati anche corsi per il conseguimento delle certificazioni in lingua straniera con enti accreditati: certificazioni B1, B2 e C1 Cambridge per la lingua inglese; certificazioni B1 e B2 DELF per la lingua francese; certificazioni B1 e B2 DELE per la lingua spagnola; certificazioni B1 per la lingua tedesca. Inoltre, il Liceo linguistico dell’Istituto Benedetto Croce è un Cambridge English Preparation Centre per la lingua Inglese. Da quest’anno scolastico l’Istituto Benedetto Croce ha aderito col suo Liceo musicale al progetto pilota “Trinity College London-Italia: Certificazioni internazionali di Musica”. Per gli studenti dello stesso Liceo si attivano percorsi col Conservatorio di Sassari “Luigi Canepa” e con l’Ente Concerti Alba Pani Passino di Oristano. Le prove di ammissione per il Liceo Musicale si svolgeranno nel periodo cha va dal 26 gennaio 2021 al 9 febbraio 2021. In prossimità del periodo verrà pubblicata sul sito dell’Istituto un’apposita circolare che dettaglierà modalità e calendario.

Nell’Istituto, inoltre, sono previste le attività PCTO ex alternanza scuola lavoro e vengono confermate e ampliate numerose interazioni con istituzioni, enti e realtà operanti nei servizi e nel terzo settore quali: associazioni che lavorano con le persone down, ludoteche, enti locali, musei, Pro loco , asili nido comunali, scuole dell’infanzia statali e paritarie, scuole della primaria. Tra le esperienze anche attività coordinate dall’AIMC e, talvolta, attività di nelle strutture ricettive. Le attività sono programmate rispetto alla specificità dei licei.

Numerose le attività che l’Istituto superiore Benedetto Croce di Oristano ha inserito quest’anno nel piano di offerta formativa: attività di alternanza scuola-lavoro per gli studenti del triennio compatibilmente con le misure anticovid anche in modalità on line quando possibile; attività di orientamento in uscita per le classi quinte possibilmente in modalità on line; attività di orientamento per la classi seconde linguistico in relazione al progetto Esabac; attività di orientamento in ingresso anche con modalità a distanza; eTwinning scambi/attività a distanza; progetto “ Centro Sportivo scolastico” qualora il MI attivasse i campionati studenteschi; progetto certificazioni delle lingue comunitarie compatibilmente con le misura anticovid e le indicazioni degli enti certificatori ; progetto di istruzione domiciliare “ A casa come a scuola”; attività finalizzata per gli allievi del liceo musicale per eventuale concorso a distanza; progetto Olimpiadi della Filosofia; progetto recupero ed approfondimento anche a distanza (recupero della riduzione oraria); progetto: Presenze silenti; progetto Lauree scientifiche in collaborazione con l’Università di Cagliari; progetto “ Incontro con l’autore” se possibile in modalità a distanza; progetto di interculturalità per piccoli gruppi anche a distanza progetto settimana biotech compatibilmente all’ermergenza sanitaria in atto Progetto “orientamento all’istruzione universitaria o equivalente”, POR FSE 2014-2020 gestito dalle Università di Sassari; progetto di educazione ambientale e alla sostenibilità “ Laboratorio della conoscenza” del CEAS.inara in modalità a distanza (attività non svolta nell’anno scolastico 2019/20 e riproposta a distanza dall’Ente erogatore) adesione al Progetto pilota Trinity College London-Italia: certificazioni internazionali di musica Progetto “smart class al MagiCroce” in risposta all’Avviso PON FERS prot. n° 31068 del 27.10.2020 Per prenotare colloqui individuali e visite guidate dell’ Istituto on line si potrà mandare una mail o chiamare telefonicamente la scuola, lasciando un recapito telefonico. La referente dell’orientamento potrà contattare e fissare degli appuntamenti. Il numero di telefono da comporre è 0783 70287 (rivolgersi alla vicepresidenza o al centralino) Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Fonte: Link Oristano