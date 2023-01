Oristano

Dalla musica alle lingue, dalle scienze umane all’economia sociale

Studio delle lingue e le culture, un tuffo nel mondo musicale e una panoramica sulle scienze umane, sia dal punto di vista economico che sociale: l’Istituto magistrale Benedetto Croce di Oristano è questo e molto di più!

Con la sua ricca offerta formativa ben rappresentata dai suoi indirizzi, l’Istituto si presenta come un’ottima occasione per la formazione dei suoi futuri studenti e studentesse, che si apprestano alla scelta del nuovo percorso di studi. Sono infatti quattro i licei che operano nel caseggiato storico di via D’Annunzio: il Liceo linguistico, il Liceo musicale, il Liceo delle scienze umane e il Liceo economico sociale.

Il Liceo linguistico dà la possibilità di approfondire le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue straniere a scelta tra inglese, francese, spagnolo e tedesco; e di rapportarsi in forma critica e dialettica alle altre culture.

Per questo motivo vengono attivati anche corsi per il conseguimento delle certificazioni in lingua straniera con enti accreditati: certificazioni B1, B2 e C1 Cambridge per la lingua inglese; certificazioni B1 e B2 DELF per la lingua francese; certificazioni B1 e B2 DELE per la lingua spagnola; certificazioni B1 per la lingua tedesca.

Incardinato nel Liceo linguistico, il corso Linguistico Esabac che offre agli studenti giunti termine del biennio con un livello di lingua francese prossimo al B1, di proseguire nel triennio con la sperimentazione Esabac e di conseguire al termine del corso il doppio diploma, sia il diploma del Liceo linguistico che il Baccalauréat francese. Inoltre, il Liceo linguistico dell’Istituto Benedetto Croce è un Cambridge English Preparation Centre per la lingua Inglese.