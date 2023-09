Quattro giovanissimi trovano un portafogli, lo restituiscono, ma dopo aver intascato i soldi: denunciati

Alghero

L’episodio prima della partenza in aereo

Si sono presentati ai carabinieri per consegnare un portafogli che avevano appena ritrovato. Bellissimo gesto, se non fosse che lo avevano prima ripulito dei soldi che conteneva. Sono stati denunciati: ad accusarli ci sono le immagini del sistema di video sorveglianza.

Protagonisti quattro giovanissimi in partenza per Barcellona dall’aeroporto di Alghero. Sono stati loro a rivolgersi ai carabinieri dello scalo e a riconsegnare il portafogli affinché venisse restituito. I militari li hanno ringraziati e hanno subito rintracciato e avvertito per telefono la proprietaria, una turista italiana in vacanza ad Alghero, felicissima. Per pochi attimi, però. Quando ha chiesto si controllassero se all’interno ci fossero i soldi, la delusione: i 250 euro che il portafogli conteneva in banconote di vario taglio non c’erano più.

I carabinieri si sono messi subito all’opera. Hanno controllato il sistema di video sorveglianza e visto le immagini che inchiodavano i quattro: il ritrovamento del portafogli e la divisione delle banconote in parte uguali, prima della riconsegna.

I carabinieri hanno subito rintracciato i quattro giovanissimi che stavano per imbarcarsi sull’aereo. Sono stati denunciati alla Procura di Sassari.

Martedì, 12 settembre 2023