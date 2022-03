Oristano

Un lungo fine settimana – dal 22 al 25 aprile – dedicato alla fotografia di paesaggio, in compagnia del fotografo Davide Virdis. Organizza Dyaphrama assieme all’associazione culturale Sinisterrae e a Limòlo House, B&B bio-sostenibile a Cabras, per offrire anche la possibilità di combinare soggiorno nel Sinis e seminario.

Il tema è la fotografia quale esplorazione e rappresentazione di un luogo, in questo caso Cabras, paese adagiato a ridosso delle sponde dell’omonimo stagno per riflettersi in esso, su una fertile piana, in un territorio molto esteso di terre coltivabili, spiagge quarzose, lagune da sempre pescosissime, paludi affollate da uccelli stanziali e migratori.

Davide Virdis è nato a Sassari e vive a Firenze, dove ha studiato architettura e si è laureato con una tesi sul rapporto tra linguaggio fotografico e rappresentazione dello spazio. La sua ricerca si sviluppa principalmente nel campo della fotografia di architettura e paesaggio, con una particolare attenzione all’aspetto antropologico, collaborando spesso con sociologi, antropologi ed urbanisti.

I suoi progetti mirano a esplorare il complesso rapporto tra il paesaggio, con la sua forte identità culturale e storica e le dinamiche in continua evoluzione, in relazione con i processi di sviluppo ed evoluzione del territorio intimamente legati alle forme proprie della modernità.

La formula del seminario proposta è quella del laboratorio: un gruppo di autori sotto la guida di Davide Virdis dovrà progettare e produrre un lavoro fotografico incentrato sul paesaggio di Cabras e dintorni. Il gruppo si incontrerà nella serata di venerdì 22 aprile, per porre le basi del progetto. Le giornate da sabato 23 a lunedì 25 aprile saranno altamente intensive e immersive. Si lavorerà per tutta la giornata sul tema e a stretto contatto tra partecipanti e fotografo master.

Per partecipare è necessario iscriversi alla associazione culturale fotografica Dyaphrama: la quota di iscrizione annuale è di 100 euro e vale per tutto il 2022, vanno poi aggiunti ulteriori 20 euro di contributo per l’evento.

Per informazioni è possibile scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o chiamare il 348.4502403.

