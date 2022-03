Per sette giorni saranno utilizzate le tecniche dell’ipnosi regressiva su iscritti provenienti da ogni parte d’Italia, che avranno anche modo di gustare nella loro permanenza in Marmilla i prodotti enogastronomici di qualità del territorio. “Ipnosi ma anche valorizzazione delle nostre eccellenze”, ha sottolineato il presidente Zedda.

Si rinnoverà anche l’appuntamento con l’ipnosi regressiva, dal 12 al 19 giugno nel centro di produzione culturale “Move The Box” di Villa Verde. Dopo la prima esperienza dello scorso settembre, Mauro Russo, ipnotista e ipnologo, proporrà il progetto “Retreat esperienziale”, che ha come obiettivo migliorare la qualità della vita dei partecipanti al corso mediante un’analisi retrospettiva e introspettiva della propria esistenza.

Un altro progetto punta a realizzare un’enciclopedia multimediale con le testimonianze degli anziani del territorio. Il Consorzio si mette a disposizione anche per l’animazione territoriale in vista della partecipazione ai bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: “Vorremmo creare una banca dati su tutte le imprese e le associazioni che operano nei diversi settori nei nostri comuni, permetterà partecipare in maniera più veloce ai bandi”, ha spiegato Zedda.

Per il week-end pasquale è confermata la “Myland Cross Experience”, quattro giorni di camminate a piedi o in bici alla scoperta della Marmilla, con tanti eventi collaterali.

Poche settimane fa era solo una dichiarazione di intenti all’atto dell’approvazione del bilancio di previsione, adesso è diventata ufficiale la programmazione 2022 per il Consorzio turistico Due Giare: il calendario di attività ha ricevuto il via libera dell’assemblea dei sindaci e degli amministratori locali nell’ultima riunione, all’unanimità.

