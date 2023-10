Quattro corteometraggi per “Visioni sarde”, a Solarussa una serata con i registi

Eventi Iniziativa inserita nel programma del Settembre Solarussese

Un'immagine dal corto "Mammarranca"

Solarussa

Iniziativa inserita nel programma del Settembre Solarussese

Una serata alla scoperta dei cortometraggi di “Visioni sarde”: è il prossimo appuntamento del Settembre Solarussese, organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Pro loco. Sabato 7 ottobre alle 18 la Casa Sanna farà da cornice alle proiezioni di quattro corti, alla presenza dei registi che li hanno firmati.

Si parte da “12 Aprile” di Antonello Deidda, un ironico viaggio nel tempo tra due giornate: quella del 1970 in cui il Cagliari vinse lo scudetto e – cinquant’anni dopo – la stessa data nel 2020, in pieno lockdown, in una città deserta e inquietante.

Ricordi di gioventù con “La Venere di Milis” di Giorgia Puliga: il protagonista Toni, agricoltore rassegnato, dopo il ritrovamento di una “Venere sarda” ripercorre le sue relazioni passate, tra equivoci e momenti di suspense.

Si prosegue con “Mammarranca” di Francesco Piras, nel quale i protagonisti Giovanni e Michele, due ragazzini del quartiere popolare cagliaritano Sant’Elia, vedono la loro vita cambiare dopo aver trovato il biglietto vincente di un gioco a premi.

Chiude il programma “Delete”, il saggio finale del corso per film-maker di Giampaolo Vallati.

La serata si concluderà con un aperitivo offerto a tutti i presenti.

“Visioni sarde” è una iniziativa nata nel 2014 nell’ambito dello storico festival “Visioni italiane” della Cineteca di Bologna. È co-organizzata dalla Fondazione Sardegna Film Commission, con l’obiettivo di raccontare la Sardegna attraverso il cinema.

La rassegna negli anni si è imposta all’attenzione del pubblico, degli operatori e della critica per la qualità delle opere selezionate e per l’attenzione rivolta ai nuovi fermenti e tutto ciò che anima il giovane cinema sardo.

La locandina dell'evento a Solarussa

Martedì, 3 ottobre 2023

commenta