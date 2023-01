Poco dopo le 15, si riprenderà il cammino fino al parcheggio delle auto, per partire alla volta di Norbello. Arrivati al borgo un ricco programma: si inizierà con una visita al Museo del Fumetto, per poi passare a un tour di ben tre chiese, quella di San Giovanni, quella della Mercede e infine la parrocchia del paese.

Il Museo del fumetto a Norbello

Il percorso alla scoperta di Norbello porterà poi i viandanti in piazza della Donna, alla mostra permanente sull’Arma dei Carabinieri e alla Casa degli oggetti della barberia Manca. Dopo tanto camminare, un momento conviviale con un rinfresco in compagnia. Per le 18 fissato invece il rientro alle proprie sedi.

Il murale dedicato a padre Giovanni Sotgiu

