Prove generali con 120 elementi, in arrivo anche dal Medio Campidano



Da oltre un mese si preparano per portare in piazza un evento inedito. Sono le bande di Terralba e di tre comuni del Medio Campidano – Sanluri, San Gavino e Villacidro – al lavoro per un concerto di gruppo, atteso a Terralba per giovedì 30 giugno. A breve ci saranno le prove generali, che coinvolgeranno tutti i 120 elementi.

“Non ricordo che in Sardegna un gruppo di bande si sia riunito per suonare insieme alcuni brani”, dice entusiasta Giuseppe Congia, dal 1986 maestro della banda musicale “Giuseppe Verdi” di Terralba.

“Finora abbiamo partecipato a raduni, dove ogni banda si esibiva sul palco per conto proprio. Oggi, essendo le bande ridotte a piccoli numeri, questa unione ci permetterà di ottenere un gruppo ampio, che avrà un buon impatto sia visivo sia sonoro”, spiega il maestro.

La kermesse si svolgerà in piazza Cattedrale in occasione della festa dedicata a San Pietro, patrono di Terralba. Sarà il primo di una serie di quattro eventi estivi che si terranno nei paesi di ogni singola banda. Grandi occasioni per rilanciare la presenza delle bande sul territorio, venuta meno negli ultimi due anni con la sospensione degli eventi per contenere il Covid-19.

Si comincerà la mattina del 30 giugno, quando la processione del santo sarà accolta dalle marce delle bande dei quattro paesi. Il maxi concerto sarà in serata.

I 120 musicisti eseguiranno sei brani: quattro, arrangiati appositamente per le bande, saranno noti anche al grande pubblico. Sono Giù la testa di Ennio Morricone, riadattato da Lorenzo Pusceddu, due medley di Fabrizio de André e degli Abba, poi Birthday, canzone dei Beatles. Gli altri due brani fanno parte del repertorio comune.

“Il progetto di unire le bande era nato nel 2019. Avremmo voluto suonare insieme per l’estate del 2020, ma non si è potuto fare a causa della pandemia”, spiega il maestro Congia. “È stato ripreso soltanto di recente”.

“Sono stati due anni difficili, molti ragazzi hanno smesso di seguire le lezioni a distanza. Da remoto la qualità del suono è molto bassa, così l’unico modo per fare lezione è stato quello di far registrare all’alunno il proprio pezzo, che poi veniva ascoltato dall’insegnante”, racconta Giuseppe Congia.

Ora, con l’allentamento delle restrizioni, i 20 ragazzi della banda di Terralba torneranno a suonare insieme ad alcuni importanti eventi dell’Oristanese. “Il prefetto ci ha chiamato per suonare il prossimo 2 giugno alla Festa della Repubblica, a Oristano. Poi a luglio parteciperemo alle processioni di San Nicolò d’Arcidano e Riola Sardo”, annuncia Giuseppe Congia.

Lunedì, 30 maggio 2022

