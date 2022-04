Cabras

Procedure più snelle grazie a un accordo con l’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali

A partire da martedì prossimo, 12 aprile, e sino al 27 aprile sarà possibile candidarsi sulla piattaforma asmelab.it per partecipare alla selezione pubblica promossa dal Comune di Cabras, relativa alla ricerca di un istruttore direttivo amministrativo contabile, di un istruttore direttivo tecnico e di due istruttori di vigilanza. Si tratta di quattro assunzioni a tempo indeterminato.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Abis ha aderito all’accordo con Asmel, l’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, che attraverso il servizio AsmeLab si propone come partner per la creazione di un elenco di idonei al quale si potrà attingere per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato.

“Si tratta di uno strumento flessibile per le assunzioni del personale”, ha dichiarato Abis, “in quanto l’ente in questo modo ha la possibilità di usufruire di una graduatoria realizzata sulla base di una selezione pubblica. Il Comune ha realizzato diversi concorsi pubblici negli ultimi tre anni e questa modalità rappresenta un’ulteriore opportunità per l’acquisizione di figure lavorative in tempi più rapidi, vista l’urgenza determinata dal notevole aumento dell’attività amministrativa e tecnica del Comune di Cabras”.

Per essere inseriti nell’elenco, gli interessati devono necessariamente partecipare alla selezione pubblica per i vari profili professionali richiesti, il cui avviso verrà pubblicato il prossimo martedì 12 aprile sulla Gazzetta Ufficiale SS Concorsi n.29.

La candidatura è più facile e veloce del classico concorso pubblico: sarà possibile inoltrare la domanda attraverso la piattaforma AsmeLab accedendo tramite Spid.

La prova selettiva relativa a ciascun profilo prescelto consiste in quiz a risposta multipla e si svolgerà da remoto.

Per tutte le ulteriori informazioni si può consultare il sito di Asmel. È possibile anche scrivere una mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o contattare telefonicamente il numero 081-7504515.