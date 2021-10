Oristano

In campo Aniad, Cittadinanzattiva, Thalassazione Onlus e Komunque donne

Dopo la denuncia dell’Ordine dei Medici e la manifestazione di protesta annunciata per il prossimo 25 ottobre dal Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano, anche quattro associazioni oristanesi si schierano al fianco di Giampiero Sulis, il medico del San Martino deferito alla commissione disciplina dell’ATS dopo avere segnalato, nella sua veste di responsabile aziendale del sindacato Cimo, la mancanza di sufficienti dispositivi di protezione individuali per il personale sanitario del Delogu di Ghilarza.

Aniad (Associazione Nazionale Atleti Diabetici), Cittadinanzattiva, Thalassazione Onlus e Komunque donne hanno diffuso il testo di una lettera aperta con cui manifestano a Sulis la loro solidarietà e sostegno. Ecco il testo.

Carissimo dottor Giampiero Sulis, Le scriviamo per formularLe la nostra incondizionata solidarietà per quanto Le sta accadendo.

Il diritto di critica è sacrosanto in democrazia, soprattutto quando attorno si hanno solo bocche cucite. Lei è stato deferito alla commissione disciplinare, e quindi “punito”, per aver testimoniato la verità, ciò che molti sapevano e nessuno diceva. Le gravi carenze di dispositivi di protezione individuale che Lei ha pubblicamente denunciato non sono purtroppo un lontano ricordo.

Ad esempio i guanti monouso, come evidenziato anche dalla stampa, sono ancora un bene prezioso carente, in una realtà ospedaliera purtroppo ormai allo sbando (siamo talvolta intervenuti anche noi per tamponare il disservizio).

Carissimo dottor Giampiero Sulis, Le scriviamo anche per ringraziarLa del coraggio, della forza e della determinazione che ha sempre messo nel suo lavoro, svolto avendo come obiettivo primario il benessere del paziente, nonostante i turni massacranti di tutta la Radiologia. E senza mai perdere di vista i diritti dei lavoratori ospedalieri.

Noi Associazioni di pazienti possiamo testimoniare a gran voce la sua dedizione al lavoro, la sua correttezza ed onestà intellettuale. E se ci sarà da lottare saremo al suo fianco.

Cordiali saluti

ANIAD

CITTADINANZATTIVA ORISTANO

THALASSA AZIONE ONLUS APS

KOMUNQUE DONNE ONLUS ODV

Domenica, 17 ottobre 2021