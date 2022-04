Cabras

Dario Cossu, Ivo Zoccheddu, Anastasia Salis e Salvatore Bellu chiedono un confronto con sindaco e Giunta

Le associazioni di volontariato di Cabras si sono unite. Lo scopo dichiarato è quello di “imprimere maggiore forza e vigore alla voce dei cittadini, inascoltata e tenuta ai margini dall’attuale amministrazione comunale”.

La decisione è stata annunciata dai presidenti Dario Cossu di Atao, Ivo Zoccheddu dell’Associazione Diportisti Nautici, Anastasia Salis di Libera Associazione Pesca Sportiva e Salvatore Bellu di Movimento Mont’e Prama.

“Operare in sinergia si spera possa facilitare l’ascolto da parte del Comune, finora sordo alle richieste di incontro, orali e scritte, di singole associazioni e di semplici cittadini”, spiegano ancora i presidenti.

Ciascuna associazione manterrà l’autonomia e la propria peculiarità, ma saranno unite “per portare avanti obiettivi relativi al territorio, al decoro del paese e alla cittadinanza attiva.”

Le associazione sostengono che la sordità dell’amministrazione agli appelli dei cittadini “scoraggia il volontariato e la partecipazione attiva, come pure smentisce le linee programmatiche del programma della lista vincitrice delle elezioni amministrative di giugno del 2018. Un programma che sottolineava la volontà della futura amministrazione comunale di coinvolgere a tutti i livelli i cittadini e le associazioni di volontariato nei progetti comunali”.

“Agli atti non risulta niente di tutto questo”, denunciano i presidenti delle quattro associazioni del territorio.

“Il mandato amministrativo ricevuto è una delega democratica sancita dai cittadini (ai quali il delegato deve sempre rispondere) che non attribuisce al sindaco poteri assoluti, ma quelli di un amministratore al servizio di una comunità con cui deve dialogare e confrontarsi: questa è la democrazia”, ricordano Cossu, Zoccheddu, Salis e Bellu. “Il comportamento del sindaco e della sua Giunta sembra andare, più che nella direzione di essa, in quella della democratura, per utilizzare un neologismo che fascia con la parola democrazia comportamenti che tali non sono”.

“Queste nostre osservazioni sono sicuramente dure e amare, ma necessarie”, concludono i presidenti. “Il sindaco ha un modo per spingerci a ricrederci: accogliere la richiesta dell’Unione delle associazioni a convocare in tempi ragionevoli un’assemblea pubblica aperta ai cittadini e alle associazioni per un leale e operoso confronto, volto alla collaborazione e al reciproco rispetto”.

Martedì, 5 aprile 2022