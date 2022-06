Narbolia

L’artista fiorentina ha trascorso diversi periodi di vacanza sulle coste oristanesi

Le foto nella chiesa di San Pietro a Narbolia la ritraevano felice e sorridente: era il giorno delle sue nozze, quattro anni fa. La cantante fiorentina Irene Grandi ha annunciato ieri con un’intervista al Corriere fiorentino la separazione da Lorenzo Doni, avvocato fiorentino, maestro di golf, narboliese d’adozione. La notizia è stata ripresa da tanti mezzi di informazione.

Proprio nel paese oristanese, dove l’uomo ha una casa da anni, i due si erano sposati nel luglio del 2018. I festeggiamenti erano seguiti in un locale sulla spiaggia, a Mari Ermi.

In tanti erano accorsi per vedere la cerimonia, durante la quale Irene Grandi aveva cantato l’Hallelujah nella versione di Leonard Cohen, emozionando i presenti.

La provincia di Oristano è stata per anni meta delle vacanze della coppia.

Nel luglio del 2020, durante una stagione in sofferenza per gli strascichi della pandemia, Irene Grandi aveva pubblicato sulla sua pagina Facebook alcune foto che la ritraevano davanti all’arco di S’Archittu, al tramonto. Ma proprio dopo la pandemia ci sarebbe stata la crisi coniugale. La cantante ha ammesso che la responsabilità della separazione è la sua: il lavoro d’artista ha prevalso.

“Mi sono sposata nel tentativo di capire se mi sentivo cresciuta, forse per calmare certi lati di me che avevo sempre incanalato con passione nella musica”, ha dichiarato al Corriere fiorentino. “Ma nel matrimonio ho capito che in me persiste un sano egoismo da cui non posso staccarmi, la priorità è sempre il lavoro, e quindi non ha funzionato. È già finito”.