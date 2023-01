Nei mesi scorsi era già stata archiviata l’accusa di omissione d’atti d’ufficio ipotizzata per Antonio Casula, l’ex comandante regionale del Corpo Forestale. L’archiviazione era arrivata anche per l’ex direttore generale di Forestas, Giuliano Patteri, e l’ex manager dell’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari, Giorgio Sorrentino.

Il prossimo 11 maggio dovranno comparire davanti al collegio della seconda sezione penale del tribunale di Cagliari il colonnello Marco Granari, ex comandante del 151° Reggimento Fanteria della Brigata Sassari, accusato di peculato per l’uso dell’auto di servizio, ma anche di alcuni falsi, e l’allora suo aiutante, il tenente colonnello Mario Piras. Con lui davanti al giudice anche Umberto Oppu, sindaco di Mandas e allora direttore generale dell’assessorato regionale agli Enti Locali.

Quattro dei cinque indagati per il pranzo nello stabilimento termale di Sardara, svolto durante l’emergenza coronavirus, quando la Sardegna era in zona arancione, andranno a processo. Lo ha stabilito questa mattina il giudice per le udienze preliminari Giorgio Altieri.

Fonte: Link Oristano

