Quattordici incendi oggi in Sardegna, anche per domani massima allerta

Quattordici incendi oggi in Sardegna, per spegnerne uno il Corpo forestale ha utilizzato, oltre le squadre a terra, anche i mezzi aerei: si tratta di quello divampato a Nuoro in località Pratosardo lungo la statale 389, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Nuoro, coadiuvato dal personale a bordo dell’ elicottero, proveniente dalla base del CFVA di Farcana. Sono intervenuti inoltre: 2 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Ugolio e Capparedda, 1 squadra di volontari della associazione ORG. V.A.B. di Nuoro. L’incendio ha percorso una superficie di 0,1 ettari di terreno incolto.