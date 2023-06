Quasi vent’anni di carcere ciascuno per i due fratelli che uccisero un pensionato

Oristano

Sentenza stamane sulla drammatica rapina finita nel sangue a Ghilarza

Una condanna a 19 anni e 4 mesi di carcere ciascuno per Rubens e Brian Carta, rispettivamente di 32 e 28 anni, i due fratelli di Ghilarza accusati dell’omicidio di un loro vicino di casa, il pensionato Tonino Porcu, ucciso a febbraio dell’anno scorso al termine di quello che fu un tentativo di rapina chiuso da un drammatico epilogo: secondo l’accusa l’uomo li riconobbe e a quel punto venne picchiato selvaggiamente, sino alla morte.

La sentenza è stata pronunciata stamane nell’udienza di rito abbreviato che si è svolta nel Tribunale di Oristano.

Il pubblico ministero Marco De Crescenzo aveva chiesto una condanna a vent’anni di reclusione ciascuno.

I difensori dei due fratelli avevano cercato di alleggerire la posizione degli imputati sostenendo come non si trattò di un omicidio volontario, ma preterintenzionale. Gli avvocati Agostinangelo Marras, Marco Spanu e Fabio Messina avevano chiesto anche la derubricazione del reato in tentata rapina.

Venerdì, 15 giugno 2023