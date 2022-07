Il precedente. Il giovane arrestato secondo la polizia sarebbe il responsabile di altri reati commessi la scorsa estate, tra i quali un ingente furto compiuto ai di una coppia di turisti tedeschi in vacanza nella borgata marina di Torre Grande. Era entrato nel loro camper facendo razzia di oggetti di valore. In quell’occasione la polizia lo aveva identificato e aveva ritrovato parte della refurtiva nascosta nella vicina pineta. Il bottino era stato rinvenuto insieme al provento di altri furti compiuti lungo le spiagge del Sinis. A carico del ventenne era scattata la misura cautelare del divieto di dimora, terminata la quale, era tornato a Oristano e, riferisce la polizia, aveva ripreso a rubare.

In conto la polizia ha messo, infine, un tentato furto. Insieme a un minorenne il giovane arrestato avrebbe tentato di rubare all’interno di edifici di proprietà del Comune di Oristano. Non riuscendoci ha danneggiato parti degli arredi.

