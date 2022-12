Nurachi

La serata di venerdì 23 dicembre proporrà brani fra i più amati della tradizione gospel e spiritual

Ultimi posti disponibili per l’imperdibile concerto gospel del South Carolina Mass Choir, in programma nel Centro sociale polivalente di Nurachi nella serata di venerdì 23 dicembre a partire dalle 21: appena una trentina di biglietti sui 440 messi a disposizione dall’organizzatore dell’evento, l’Ente Concerti “Alba Pani Passino”.

La biglietteria, che ha aperto il 20 dicembre presso la sede dell’Ente concerti in via Ciutadella de Menorca a Oristano, proseguirà con la vendita negli orari dalle 10 alle 12 e il pomeridiano dalle 17 alle 19. Il biglietto intero costa 15 euro, ridotto a 8 euro per gli under 15.

Per garantire un inizio puntuale, l’Ente Concerti ha chiesto agli spettatori di recarsi sul posto con anticipo per occupare i posti, che non saranno numerati.

Il concerto. Con un sound esplosivo che fa da cornice alle sfumature e suggestioni celestiali tipiche della tradizione gospel afroamericana, il South Carolina Mass Choir eseguirà non soltanto canti natalizi, ma anche alcuni brani tra i più apprezzati e famosi a livello mondiale. Di seguito il programma.

Amazing Grace;

Be Glorified;

Glory Glory Hallelujah;

Jesus Be a Fence All Around Me;

Joy to the World;

Oh Happy Day;

Precious Lord;

Silent Night;

Swing Low, Sweet Chariot;

When the Saints Go Marchin’ In;

Deep River;

Ev’ry Time Feel de Spirit;

Gimme Dat Ol’ Time Religion.

Nel corso della serata a Nurachi sarà possibile apprezzare la performance del gruppo formato da tredici elementi, tra cui le voci di Essence Geddings, Javetta Cambell, Rene Massey, Donald Hurston, Angela Perry- Taylor, Samitria Gilliard e Tia DuRant. I musicisti saranno David Bell alla chitarra e Randy Stephens al basso; Albert Jenkins e Richard Wrighten accompagneranno non solo con percussioni e batteria, ma anche con il canto. Il direttore e fondatore del coro Micheal Brown sarà affiancato da Sean McClain nelle cosiddette keys.

Il concerto è inserito nella 48ª stagione concertistica dell’Ente Concerti “Alba Pani Passino” con il patrocinio della Regione Sardegna, del Ministero della Cultura, della Fondazione di Sardegna e del Comune di Nurachi. Per tutte le informazioni si possono visitare la pagina Facebook e il sito ufficiale dell’Ente.

Mercoledì, 21 dicembre 2022