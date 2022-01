Cagliari

Somme non dichiarate: bilancio 2021 per Agenzia delle dogane e Guardia di finanza

Non solo sabbia e conchiglie: nel corso del 2021 negli aeroporti sardi sono stati scoperti anche circa 470mila euro non dichiarati. Rispetto all’anno precedente, la movimentazione di valuta non dichiarata si è più che triplicata, segno dell’incremento del numero di viaggiatori dopo il lockdown del 2020, ma anche del presidio sempre più efficace della frontiera aeroportuale.

Non è quindi venuta meno l’attività di contrasto ai traffici illeciti di denaro svolta dai funzionari dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli in servizio presso gli aeroporti di Cagliari, Alghero e Olbia, assieme ai militari della Guardia di Finanza.

Nel dettaglio, nel corso del 2021 sono stati trovati 441.679 euro non dichiarati presso l’aeroporto di Olbia e 25.000 euro presso lo scalo di Cagliari.

Erano in possesso di cittadini comunitari ed extracomunitari, che si sono avvalsi dell’istituto dell’oblazione.

Stando ai dati diffusi dall’Agenzia delle dogane, sono state contestate 20 violazioni in totale, che in due casi hanno comportato sequestri per l’importo complessivo di 83.000 euro.

Nei rimanenti casi la vicenda si è chiusa con il pagamento di sanzioni amministrative per circa 11.000 euro.

