Oristano

Di nuovo allarme

Quasi 500 ragazzi si sono ritrovati questa sera nel piazzale Aldo Moro, nelle aiuole e nei marciapiedi adiacenti, tra il liceo Classico “De Castro” e il Palazzo di giustizia e a Oristano è di nuovo scattato l’allarme: sul posto sono intervenuti una decina di mezzi di polizia e carabinieri con una trentina di uomini pronti a intervenire se la situazione dovesse degenerare.

In prevalenza giovanissimi, tanti sono arrivati dalla provincia, in pullman o in treno, non per assistere alla Sartigliedda, ma per trascorrere la giornata in compagnia dei coetanei.

Allarmano gli assembramenti e l’assunzione di alcolici, nonostante i ripetuti appelli.

Si attendeva un lunedì in tono minore, dopo qualche eccesso della domenica di Sartiglia. Così però non è stato.

Nei giorni scorsi il sindaco Andrea Lutzu aveva firmato un’ordinanza per contrastare, tra le altre cose, l’abuso di alcolici, specie nell’area del tribunale.

Il provvedimento appare ancora lettera morta, così come era successo già nel fine settimana. Ieri alcuni giovanissimi erano finiti al Pronto soccorso, a causa dell’alcol.

Domani l’ultimo giorno di festa, per la Sartiglia del Gremio dei falegnami. La speranza è che stavolta, tra i giovani e non solo, a prevalere sia la prudenza.