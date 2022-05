L’alto ufficiale è un grande conoscitore della realtà isolana, avendo prestato servizio per circa 7 anni nella città e nella provincia di Cagliari, periodo in cui ha maturato una profonda conoscenza del substrato pastorale della criminalità rurale sarda, che gli ha consentito di fornire un proficuo contributo nella definizione dei criteri d'impiego delle “Squadriglie Carabinieri” e dello “Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna”, e successivamente, quale appassionato studioso di storia, di redigere lo scritto “Da Dragoni a Carabinieri”, che ripercorre i primordi dell'Arma nell'isola.

CAGLIARI. Visita di commiato del comandante interregionale dei carabinieri “Podgora”, generale di Corpo d’armata Carmelo Burgio, responsabile dell’Arma per il Centro Italia e la Sardegna, che ha fatto visita questa mattina 11 maggio al Comando Legione Carabinieri “Sardegna”, ricevuto dal comandante, generale Francesco Gargaro, dai militari della sede e dei reparti della Provincia di Cagliari. Dopo 49 anni effettivi di servizio, intrapreso con la frequenza della Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli, il generale Burgio si accinge a lasciare il servizio attivo, al termine di una lunga carriera costellata di incarichi in alcun sedi operative più sensibili, in Italia e all'estero.

Fonte: La Nuova Sardegna

