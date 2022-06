Quasi 35 kg marijuana sequestrata a Nuoro, 2 ai domiciliari - Sardegna

(ANSA) - NUORO, 28 GIU - Marijuana per quasi 35 chili è stata sequestrata dalla Polizia di Nuoro in due distente operazioni che hanno portato agli arresti domiciliari due coltivatori, un 33enne e un 21enne. Nel terreno del primo, alla periferia della città, gli agenti hanno recuperato 30 chili di canapa già sbocciolata contenuta all'interno di alcuni bidoni. Nella sua abitazione sono stati poi scoperti altri 4 chili della stessa sostanza confezionati in bustine pronte per lo spaccio.

A casa del 21enne invece - già noto per precedenti specifici - la Squadra mobile, con il concorso del reparto Prevenzione Crimine di Abbasanta, ha sequestrato 700 grammi di canapa già confezionata. Questa mattina il gip del tribunale di Nuoro ha convalidato gli arresti ai domiciliari e disposto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna