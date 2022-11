Quasi 30 kg di alimenti vegetali sequestrati ad Alghero - Sardegna

Ventinove chilogrammi di alimenti vegetali privi delle certificazioni fitosanitarie e di origine sono stati sequestrati all'aeroporto di Alghero dai funzionari dell'Agenzia delle dogane. Gli ispettori, in collaborazione con la Guardia di finanza della Compagnia di Alghero hanno fermato per un controllo dei passeggeri in arrivo dal Senegal, via Milano Linate. Nel loro bagaglio sono stati trovati una valigia di 20 kg e un pacco di 9 kg con varie buste contenenti i prodotti vegetali privi di etichettatura che ne attestasse l'origine, la specie, e della relativa certificazione fitosanitaria. Gli alimenti sono stati sottoposti a sequestro amministrativo cautelare, in attesa delle analisi igienico-sanitarie che saranno svolte dall'assessorato regionale all'Agricoltura.



