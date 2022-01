Rabbia a Quartucciu, i vandali scatenati hanno imbrattato due piazzette, quelle di via Selargius e via Sardara, lo sdegno dei residenti: “Forse è il caso di andare a prendere per un orecchio il responsabile e, dopo una bella multa, fargli sistemare il danno con olio di gomito”, si legge nel gruppo Fb dedicato al paese. “Queste sono le nuove scritte apparse oggi nelle due piazzette in via Selargius e in via Sardara, chiuse per mesi per manutenzione e finalmente di nuovo a disposizione per i cittadini”. Lo sfregio è evidente, scritte su scritte fatte con le bombolette spray. “Le telecamere ci sono. Spero che l’amministrazione, per.rispetto di tutta la popolazione civile, intervenga per queste porcherie”.

