Un murale nel borgo di Sant’Isidoro realizzato con la collaborazione dei bambini: un progetto promosso dall’assessorato alla cultura che ha arricchito il quartiere con raffigurazioni che richiamano l’identità e la tradizione locale. In occasione della serata tenutasi l’altro ieri dedicata ai bambini con il CHRISTMAS PARTY- LA BEFANA, inserita fra le iniziative di ” Quartucciu sotto le feste – RiaccendiAMO il Natale”, organizzata dall’amministrazione comunale di Quartucciu, è stato inaugurato il murale realizzato dagli artisti Agnes Zimmermann e Luca Cocco. “Il laboratorio ha coinvolto 16 tra bambini e bambine che hanno aderito al progetto murales” spiega l’assessora alla cultura Elisabetta Contini. Il murale rappresenta i caratteri identitari del borgo di Sant’Isidoro e ogni bimbo ha dato un prezioso contributo che rimarrà indelebile nel tempo. “Ringrazio tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito alla realizzazione di questo bellissimo murale ed in modo particolare i bambini e le loro famiglie”. Ad ogni “piccolo artista” è stato consegnato un attestato di partecipazione ed un piccolo dono offerto da una cartolibreria locale. La cittadina Chiara Campus si è resa disponibile ”a donare la sua immagine per rappresentare l’abito tradizionale della nostra terra”.

