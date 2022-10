Quartucciu, uccise la moglie a coltellate: “È stato un raptus, serve una perizia psichiatrica”

Una seduta lampo, durata meno di un’ora, quella legata al femminicidio di Angelica Salis, 60 anni, avvenuto il 9 settembre 2021 a Quartucciu. Ad ucciderla a coltellate è stato il marito, Paolo Randaccio, 59 anni: l’uomo ha subito confessato il delitto e solo oggi è uscito dal carcere di Uta per comparire in tribunale, davanti al pm Nicola Giua Marassi. C’è stato spazio solo per le richieste del pm e della difesa. In aula erano presenti anche i tre figli della coppia, che da anni viveva da sola in una casa di via Sarcidano, a Quartucciu. Prossimo round il ventisei ottobre. I figli non si sono costituiti parte civile e non hanno nemmeno nominato un avvocato. Randaccio, invece, è difeso dal legale Andrea Nanni, che ha avanzato delle richieste precise al pubblico ministero. “Abbiamo confermato che è disponibile a parlare un fratello della vittima, per rilasciare delle dichiarazioni molto circostanziate e chiare. Il mio assistito non è una vittima. Ha confessato l’accoltellamento ma non corrispondono al vero altri episodi di violenza. Il suo gesto si può configurare come un raptus, ecco perchè abbiamo chiesto la possibilità che venga effettuata una perizia psichiatrica su Paolo Randaccio”. Una richiesta già formulata una volta e rigettata dai giudici: “Ma c’è ancora l’occasione perchè venga accolta, dopo aver sentito il testimone e, se vorrà parlare, anche il mio assistito”. La pena minima per un omicidio volontario è di 21 anni. Tra ventuno giorni il giudice deciderà se accogliere, o meno, le richieste della difesa. Paolo Randaccio è stato subito riportato a Uta.