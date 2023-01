Degrado e devastazione nel parco Atzeni di Quartucciu. La nuova area green è già frequentata, purtroppo, dai vandali: “Un gregge di ragazzini e ragazzine festanti, orgoglio di mamma e papà, hanno appena abbandonato questo carrello sul prato. Dal momento che ci sono le telecamere, visto che i genitori sono evidentemente poco pratici di buona educazione, sarebbe il caso di identificarli e in qualche modo sanzionarli”, denuncia su Facebook uno dei frequentatori del parco, Marco Magro.

I giovani vandali hanno già imbrattato anche le panchine con scarabocchi e scritte senza senso.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail