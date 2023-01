Quartucciu, sabato l’inaugurazione del parco di via Tortolì

Inaugurazione parco via Tortolì: sabato alle ore 10 verrà presentata ufficialmente ai cittadini la nuova area verde che avrà uno spazio dedicato anche agli amici a quattro zampe.

Il sindaco Pietro Pisu: “Ogni quartiere, ora, ha un parco, un posto dove i bambini possono giocare e adatto alle esigenze di tutti”.

“Nel corso degli anni sono stati creati numerosi spazi verdi che a Quartucciu mancavano. È stata una delle nostre tante priorità perché riteniamo sia importante per il benessere dei residenti. Ogni area è dotata anche di uno spazio riservato ai cani, in modo tale che anche gli amanti degli animali possano usufruire dei parchi” spiega il primo cittadino.

Non solo: nell’ampia area creata sono presenti attrezzature per garantire tanto svago per i più piccoli, panchine, prato verde e, a breve, anche giochi inclusivi per i bambini disabili. Insomma, uno spazio ben riqualificato e funzionale che giova al benessere fisico e mentale dove poter trascorrere momenti di relax da soli o in compagnia.

Il taglio del nastro avverrà, quindi, il fine settimana: saranno presenti le istruzioni locali e invitati speciali sono tutti i cittadini e gli amici a quattro zampe.