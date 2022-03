Quartucciu, bottino da record alla competizione Internazionale di karate Open a Malta: 3 atleti portano a casa 8 medaglie. Il sindaco Piero Pisu: “La nostra città si impone agli onori delle principali competizioni sportive”.

Si chiamano Gino Emanuele Melis, Roberto Cinus e Umberto Cancemi i ragazzi che hanno conquistato nelle varie specialità 2 medaglie d’oro, 4 d’argento e due di bronzo. Appartengono alla società sportiva Karate-do Funakoshi di Quartucciu e sono guidati dal maestro Giancarlo Melis.

Oggi è previsto il rientro a Quartucciu dei campioni grazie ai quali la bandiera Italiana e quella dei 4 Mori ha sventolato in questa importantissima competizione.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail