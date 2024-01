Quartucciu piange il giovanissimo Massimo Cocco, annullata la festa di paese

Annullata la festa di questa sera in città: “La nostra comunità si unisce alla famiglia del nostro giovane concittadino Massimo Cocco ed in segno di rispetto e cordoglio l’evento programmato per oggi è stato annullato” ha comunicato l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pietro Pisu. Doveva essere un giorno di festa, uno dei tanti eventi in programma sino all’Epifania ma quanto accaduto questa mattina ha sconvolto tutti. Non ci saranno i ragazzi della “Seuin Street Band” per le vie del centro abitato “con una tragedia simile, non si può festeggiare” ha comunicato la band. Una decisione spontanea, impossibile ridere e ballare senza Massimo, il ragazzo di 19 anni che ha perso la vita lungo la ss195, verso le 7, mentre si recava al lavoro. Per il giorno dei funerali non sarà proclamato il lutto cittadino, “vogliamo stringerci così, annullando gli eventi di festa, alla famiglia del giovane” ha spiegato il sindaco Pietro Pisu.