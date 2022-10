“I detenuti minori sono i più fragili e per ciò l’attenzione va decuplicata. Ai colleghi intervenuti vada il plauso dell’Amministrazione ed il giusto riconoscimento per quel gesto encomiabile che ha salvato una vita umana”.

Paura nel carcere minorile di Quartucciu. Un giovane straniero, già condannato per furto, è stato salvato all’ultimo nella sua cella dagli agenti della polizia penitenziaria. Stando a un comunicato diramato dalla Fns Cisl Sardegna, infatti, i poliziotti hanno notato che il giovane voleva togliersi la vita. Il loro intervento è stato fulmineo: sul posto è intervenuto anche il 118, i medici hanno constatato le buone condizioni di salute del minorenne. Il segretario generale dell’Fns Cisl sarda, Giovanni Villa: “Gli eroi silenziosi salvano l’ennesima vita all’interno di un istituto penitenziario, questa volta all’istituto per minori di Quartucciu. Non possiamo che congratularci con loro con la speranza che questi gesti non abbiano più a ripetersi. Il nostro lavoro ci porta a non abbassare mai l’attenzione e quindi a essere sempre vigili su quanto accade nelle sezioni detentive”.

