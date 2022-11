Quartucciu, niente luminarie di Natale per le vie del centro ma eventi culturali e un concorso a premi

Quartucciu, niente luminarie di Natale per le vie del centro ma eventi culturali, un concorso a premi e altre iniziative animeranno il mese di dicembre: il caro bollette non spegnerà la festa. La decisione, presa dall’amministrazione comunale per evitare una spesa eccessiva dovuta ai rincari energetici, ha orientato “gli addetti ai lavori” verso altre scelte: verranno coinvolte le scuole, le associazioni, le attività produttive ed i singoli cittadini per la realizzazione di eventi e momenti di aggregazione che, in qualche modo, faranno riscoprire la vera atmosfera del Natale. L’idea piace ai cittadini che, attraverso i social, hanno manifestato approvazione verso questa scelta. Non solo: nell’ambito della realizzazione del Progetto ”Identita’ e valore tra passato e presente”, il comune ha indetto il concorso ”Balconi, Vetrine e Presepi di Natale 2022”. Un concorso a premi, libero e gratuito, aperto a tutti gli abitanti e ai titolari degli esercizi commerciali di Quartucciu che vorranno allestire Balconi e /o terrazzi, facciate e vetrine con addobbi e luminarie natalizie e/o esporre presso la DoMusArT il loro Presepe. Un momento, insomma, da vivere come aggregazione tra i vicinati con il fine di coinvolgere le persone più sole e dar spazio alla creatività. La premiazione avverrà a gennaio.