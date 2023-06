Quartucciu, lo strano caso: ambulanze e raccolta dei rifiuti in ostaggio della strada col palo

Quartucciu – Ambulanze e mezzi per il ritiro della raccolta differenziata “ostaggi” di uno specchio stradale con palo: in via Dessì, angolo via Asmara, il passaggio è troppo stretto e “non passa giorno che alcuni mezzi di trasporto, soprattutto le ambulanze (anche in codice rosso) rimangano incastrati” spiega un residente della zona.

Una situazione “angosciante” viene definita quella “che viviamo nelle strade del centro storico di Quartucciu”.

Per l’esattezza tra via Dessì angolo via Asmara da quando hanno installato uno specchio stradale all’incrocio tra le due vie. Dopo varie segnalazioni agli organi competenti, per poter trovare una soluzione per far transitare tutti i veicoli in maniera agevole, come quella di sostituire il palo con un braccio metallico fissato al muro della casa adiacente, stanno optando per mettere un cartello che suggerisca di non transitare nella via Dessì per non rimanere incastrati con i mezzi di soccorso. Ma poveri residenti della via devono sopportare passivamente questo disagio che si protrae da più di due anni”. Una situazione che certamente necessità una soluzione immediata al fine di porre fine definitivamente ai disagi.