Quartucciu, la borgata di Sant'Isidoro sommersa dai rifiuti

La borgata di Sant’Isidoro sommersa dai rifiuti: nelle strade di campagna cumuli di immondizia sono lo scenario più ricorrente generato dalla maleducazione e dall’inciviltà di chi si sbarazza degli scarti scambiando i luoghi comuni per discariche.

Le segnalazioni giungono direttamente dai residenti che, con foto alla mano, non nascondono il disagio: “Di certo il biglietto da visita non è dei più incoraggianti. Qua e là spuntano le immancabili tracce del passaggio umano. Sporcizia che si mischia a degrado e abbandono. Cumuli di immondizia, buste abbandonate, rifiuti gettati un po’ dove capita. A farne le spese sono le campagne in vicinanza a delle case sparse che sono colpite più di altre dalle onde di maleducazione imperante” spiega un cittadino J.Usai. “Prima delle elezioni, tante promesse. Poi una volta finito tutto ciò, il dimenticatoio più assoluto. La borgata di Sant’Isidoro, un borgo abbandonato a se stesso”.

Altri cittadini sostengono le affermazioni di Usai e rincarano la dose: “Abito a Sant’Isidoro da 30 anni, mai come questo momento c’è un degrado imbarazzante, non è solo colpa del comune ma anche della gente incivile. Però anche le strade principali sembrano che abbiano fatto la seconda guerra mondiale piena di buche. Ed è un peccato, con un po’ di controllo sarebbe un bel posto dove passarci un fine settimana all’aria aperta” spiega un altro residente. Un appello, quindi, alle istituzioni locali affinché si prendano più cura della località.