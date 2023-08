Quartucciu, il vento ha spezzato in due il sostegno dell'orologio in via Rosselli

Non solo rami e alberi piegati dal forte vento di maestrale che ieri ha soffiato senza sosta per tutto il giorno. Nel centro cittadino di Quartucciu, infatti, i sostegni in ferro dell’orologio si sono sgretolati lasciando l’indicatore dell’ora a testa in giù, penzolante e appoggiato sopra la transenna pedonale. Nel suolo sono rimasti i detriti e tanta ruggine e i commenti da parte dei cittadini non sono mancati: “Se si guarda la base è totalmente arrugginita, in terra ha lasciato un mucchio di materiale deteriorato, meno male non si è fatto male nessuno”, osserva un residente.