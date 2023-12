Quartucciu, i venti di burrasca spazzano via gli addobbi natalizi in piazza: piegata la stella in metallo

Quartucciu – I venti di burrasca spazzano via anche gli addobbi natalizi in piazza: piegata la stella in metallo, non si registrano danni alle persone, per fortuna nessuno transitava nei paraggi al momento del “crollo”. Il maestrale, come ampiamente annunciato, soffia fortissimo nell’Isola: pali della luce, alberi sono già crollati o a rischio crollo, come al Poetto di Cagliari e in via del centro abitato di Villacidro. Non solo: in pericolo anche gli addobbi per accogliere le giornate di festa imminenti. Nel parco Atzeni, una delle stelle luminose posizionate dal comune è stata piegata dalle raffiche: ben ancorata alla base di legno, non ha però retto, finendo rovinosamente a terra.