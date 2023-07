Quartucciu, ennesimo atto di vandalismo sulle auto in pieno centro

Quel che è certo è che non è il primo caso e a gran voce i cittadini chiedono al Comune di installare un sistema di videosorveglianza. “Non è la prima volta. E sempre nel nostro vicinato circa due mesi fa hanno rotto tutti i vetri della macchina nuova del nostro vicino. E due settimane fa pure lo specchietto. Troppe le macchine vandalizzate a Quartucciu” racconta il figlio della proprietaria della vettura. Via della Pace è dove è avvenuto il fatto, ma ogni zona non è immune ai ladri e ai vandali scatenati che, soprattutto la notte, agiscono pressoché indisturbati. “Vorrei segnalare e mettervi in guardia per l’ennesimo atto di vandalismo. Trovata così stamattina la macchina di mia madre, ora è obbligata a venderla e prenderne una piccola per poterla portare dentro casa la notte. Macchina nuova, 30 mila chilometri percorsi. Maledetti”.