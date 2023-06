Quartucciu, dramma all'hotel I Ginepri: turista 52enne trovato morto in camera

Dramma in una stanza dell’albergo I Ginepri, a Quartucciu. Un uomo di cinquantadue anni, turista milanese, è stato trovato morto all’interno della sua camera nella quale si trovava da solo da qualche giorno. All’interno, i carabinieri hanno trovato solo lui, disteso senza vita nel letto: fatale un malore improvviso, come è emerso dalle indagini. La vittima era in Sardegna con un gruppo di amici, sono stati loro a dare l’allarme perchè non avevano sue notizie da qualche ora. Dalla reception, uno dei lavoratori dell’albergo ha raggiunto la camera e, visto l’uomo immobile, ha chiamato subito i soccorsi. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Quartu, agli ordini del capitano Michele Cerri.

Sono stati loro a prendere contatto con i familiari del cinquantaduenne che, nei prossimi giorni, arriveranno in Sardegna per sbrigare tutte le procedure di trasferimento della salma del proprio caro.