Proseguono gli interventi di Abbanoa di efficientamento delle reti idriche di Quartucciu. Domani, martedì 12 ottobre 2021, le squadre procederanno alla sostituzione di pezzi speciali sulla condotta di distribuzione della rete idrica nel centro abitato in via Rosselli incrocio via Mogoro ed incrocio via Pertini. Dalle 8 alle ore 17 si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni nella parte del centro abitato tra l’asse via Salvo D’Acquisto-via Domusnovas (Rio Is Cungiaus) fino alle vie Pertini e tutta via delle Serre fino al centro commerciale.

L’approvvigionamento nel resto del centro urbano sarà garantito da collegamenti secondari. Le squadre di Abbanoa eseguiranno tutte le manovre necessarie per limitare eventuali disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

