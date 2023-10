Quartucciu, disegni osceni ed escrementi umani nella piazza adiacente alla Chiesa

Immagini indecorose che racchiudono l’essenza dell’inciviltà di pochi che, nemmeno innanzi a un luogo sacro, riescono a contenere la voglia di esprimere la loro vena artistica nel peggiore dei modi. Si spera che il sistema di videosorveglianza venga messo in funzione al fine che possa servire come deterrente

e che pareti e pavento vengano lavati e sanificati in quanto “urinata è in alcuni punti anche d….” scrive un residente del luogo allegando le immagini dello scempio. Ieri mattina un incarico ha iniziato il lavoro per il ripristino del decoro: una operazione che richiederà molto impegno, si spera, non siano necessari in futuro altri interventi per coprire dove la mano dei maleducati è sempre in azione.