Quartucciu, addio a Massimo Cocco: era lui alla guida dell'auto che è volata in mare

Un giovane in gamba, senza grilli per la testa: è ricordato così Massimo che, poche ore fa, ha trovato la morte in un tragico incidente stradale che ha spezzato i suoi sogni e il suo futuro. Andava a lavoro, la sua auto è volata in mare dopo essersi ribaltata. Per lui non c’è stato niente da fare nonostante i vigili del fuoco siano intervenuti prontamente per liberare il giovane dalle lamiere. Triste e affranto il primo cittadino Pisu che ricorda Massimo Cocco come un bravo ragazzo, legato alla famiglia, che ora piange assieme ai suoi amici e alla sua fidanzata. Una tragedia che ha sconvolto la città e non solo: tanti gli automobilisti che questa mattina hanno percorso la ss195 e hanno assistito alle operazioni di soccorso. Purtroppo per il giovane non c’era più niente da fare.

(Hanno collaborato Paolo Rapeanu, Ennio Neri)