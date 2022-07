Quartucciu, abitanti ostaggio di ragazzini terribili: “Adolescenti incivili tra musica a palla e sgommate”

Le tante, troppe notti insonni dei residenti di via Ruinas hanno portato, negli ultimi giorni, a varie telefonate alle Forze dell’ordine e ad un appello, “anche al Comune”, fatto alla nostra redazione. I residenti di una delle nuove zone di Quartucciu raccontano di vivere “una agonia, come purtroppo capita ogni estate, solo che stavolta è decisamente peggiore. Ci sono una ventina di ragazzini che si ritrovano nel piazzale davanti alle nostre abitazioni sino all’una di notte. Musica a palla e corse e sgommate con i motorini, fatte anche nei tanti giardinetti realizzati dall’amministrazione comunale, sono all’ordine del giorno, anzi, della notte”, denuncia una delle abitanti, Alice Massidda. “Abbiamo chiamato carabinieri e polizia, ci hanno detto che sarebbero intervenuti”. Ma le notti all’insegna di una malamovida fatta solo di caos e rumore sarebbero già tante: “Sono adolescenti incivili che non rispettano le regole del buon senso. Abbiamo provato a parlare con loro, chiedendogli di fare silenzio, ci hanno risposto con parolacce e bestemmie. Speriamo che, una volta per tutte, possa fare qualcosa di concreto anche l’amministrazione comunale”.