Quartu: via Is Ammostus in balia degli incivili, abitanti in rivolta

Le immagini sono eloquenti, raccontano di un degrado che non è accettabile, messo in atto da chi non ha un minimo di sensibilità nei confronti dell’ambiente e della comunità. Il problema dei rifiuti abbandonati purtroppo è sempre attuale, più che mai, e risparmia nemmeno il quartiere della terza città più grande della Sardegna. La segnalazione giunge da una residente del luogo che spiega: “Ancora una volta la strada comunale di via Is Ammostus è in balia degli incivili che passando buttano buste di spazzatura, barattoli e bottiglie”. Sono ancora ben visibili “i segni dell’incendio che a luglio ha devastato il terreno minacciando le case vicine”: oltre alle “classiche” buste dei rifiuti, anche dei pneumatici e tanta plastica sono andati in fumo. “Abbiamo segnalato piu volte alla polizia municipale l’accaduto chiedendo che fosse almeno portata via l’immondizia, senza ottenere nulla; abbiamo provato a inviare mail all’assessorato dell’ambiente, ma tornano indietro senza contare le telefonate ad un numero che loro stessi indicano a cui non risponde mai nessuno”.